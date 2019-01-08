''Спустошені'': у Криму забили на сполох через катастрофу

В окупованому Росією Криму минула суха осінь істотно спустошила запаси водосховищ природного стоку. Це особливо помітно на прикладі найближчого Сімферопольського водосховища.

Як повідомляє "Крим.Реалії", береги водойми помітно відступили від колишніх кордонів, оголивши замулене і засмічене дно.

"Минулої осені у водосховищі було зафіксоване зростання фітопланктону. Це явище, зі свого боку, стало головною причиною неприємного запаху і смаку води в низці районів Сімферополя, що змушені були визнати в місцевій філії унітарного підприємства "Вода Криму", — повідомляє видання.

Зазначається, що поблизу села Лозове маленька річка Салгир перетворюється на велике Сімферопольське водосховище. Його живлять також струмочки, які стікають з навколишніх пагорбів.

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

За даними видання, ще кілька місяців тому на берегах річки була вода. Також зазначено, що шлюзи на дамбі відкриють тільки в кінці весни.

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

"Брила рідкісних на Кримському півострові вапняків є пам'ятником відкладень Пермського моря, яке існувало понад 230 мільйонів років тому. Після заповнення у 1955 році водою Сімферопольського водосховища брила утворила острівець розміром 40 на 80 метрів, який охороняється законом. Через нинішнє пересихання водосховища заповідний острівець перетворився на півострів", — йдеться у матеріалі.

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Російська академія наук нібито знайшла частковий вихід для вирішення проблеми з водою у Криму. Йдеться про установку, яка перетворюватиме на воду пари з повітря.