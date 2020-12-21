Спроби НАБУ оскаржити закриття справи 'Роттердам +' обійшлися бюджету в 10 млн грн, – Вовк

Витрати державного бюджету на роботу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у справі "Роттердам+" після його закриття становлять 9,9 млн грн.

Про це повідомив ексглава НКРЕКП, колишній підозрюваний у справі Дмитро Вовк.

"Ще 9,9 млн грн із бюджету на піар для НАБУ... З моменту закриття справи "Роттердам+" минуло 4 місяці, але НАБУ все одно продовжує залазити в кишеню державного бюджету", – повідомив Вовк.

Загалом витрати бюджету на забезпечення роботи групи детективів і прокурорів у справі "Роттердам+", за оцінками Дмитра Вовка, становлять 106,1 млн грн.

Нагадаємо, що з 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі "Роттердам+", за результатами якого не було виявлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 прокуратура закрила справу.

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

Рішення суду про законність закриття справи набрало чинності з 17 листопада 2020 року.

Увесь цей час НАБУ продовжувало спроби оскаржити рішення прокуратури про закриття справи.

18 грудня справу "Роттердам+" закрив і Антимонопольний комітет України. Він постановив, що формула не завдала жодної шкоди й не могла давати одним учасникам ринку преференцій над іншими.