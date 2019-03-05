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"Спроба провалилася": Росія похвалилася "нульовим" ефектом від західних санкцій

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що не бачить у країнах Європейського Союзу ентузіазму з приводу санкцій: збитків зазнають всі, а "виховний ефект" для Москви від них — нульовий.

"Яка була насправді головна мета цих санкцій? Підірвати нашу економіку. Як бачите, ця спроба провалилася. Сьогодні санкції тільки гальмують розвиток відносин із європейськими партнерами, не кажучи вже про збитки, яких зазнають усі", — повідомив Медведєв, передає "Інтерфакс".

За його словами, Росія готова негайно зняти обмеження, що були введені у відповідь, щойно Захід зробить перший крок.

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"Але Євросоюз, як зачарований, іде за США і щороку продовжує свої санкції. Давайте будемо відверті: це дійсно нікому не потрібно і не вигідно, та й "виховний ефект" — нульовий", — резюмував Медведєв.

"Спроба провалилася": Росія похвалилася "нульовим" ефектом від західних санкцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

"Спроба провалилася": Росія похвалилася "нульовим" ефектом від західних санкцій

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Кушаю яблоки из Казахстана. вкусные
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
А что такое хамон???
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пупкина племянник
пупкина племянник
...По его словам, Россия готова немедленно снять ответные ограничения... (с) перефразируя , можно сказать: -"мы готовы снова начать есть ваш противный хамон, сыр, пить вино и кушать яблоки..." от медвепут отжигает) до 1-го апреля ещё далеко , а медвежонок уже так юморит))
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