"Спроба провалилася": Росія похвалилася "нульовим" ефектом від західних санкцій

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що не бачить у країнах Європейського Союзу ентузіазму з приводу санкцій: збитків зазнають всі, а "виховний ефект" для Москви від них — нульовий.

"Яка була насправді головна мета цих санкцій? Підірвати нашу економіку. Як бачите, ця спроба провалилася. Сьогодні санкції тільки гальмують розвиток відносин із європейськими партнерами, не кажучи вже про збитки, яких зазнають усі", — повідомив Медведєв, передає "Інтерфакс".

За його словами, Росія готова негайно зняти обмеження, що були введені у відповідь, щойно Захід зробить перший крок.

"Але Євросоюз, як зачарований, іде за США і щороку продовжує свої санкції. Давайте будемо відверті: це дійсно нікому не потрібно і не вигідно, та й "виховний ефект" — нульовий", — резюмував Медведєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

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