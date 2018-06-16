"Справжній розсадник": українцям розповіли про небезпеку вуличної їжі

Більшість точок з продажу вуличної їжі в Україні працює нелегально. З настанням літнього періоду такі торгові точки перетворюються на розсадники небезпечних хвороб.

Про це в ефірі ObozTV розповіла експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко.

За словами експерта, офіційні точки, які торгують вуличною їжею, регулярно перевіряються і контролюються, вони зареєстровані і мають дозволи.

"Але дуже багато торгують неофіційно, "з землі". У Києві, якщо ми говоримо про вуличну їжу, перевіряється 10%, а 90% - це лотерея", - уточнила вона.

За словами Сидоренко, в шаурмі і пиріжках всі начинки - м'ясо, риба, яйце - "це просто неймовірний розсадник".

"Це сальмонельоз, стафілококи. Їх реалізують люди, в яких брудні руки, невідомо що з носа капає, сиплеться з волосся..." - зазначила експерт.

"Говорити про якісь гарантії не доводиться, і ви не доведете потім, що отруїлися саме цією їжею, адже ви за день їсте не тільки пончики і шаурму, але і багато іншого", - додала вона.

За словами експерта, головною загрозою від вживання вуличної їжі, особливо в літній період, є ботулізм.

"У нас, коли температура підвищується до 20 градусів, починається пік цих захворювань", - уклала Сидоренко.

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