Справу ПриватБанку про депозити Боголюбової відновили в суді

Верховний суд відновив розгляд скарги ПриватБанку про стягнення на користь Олени Боголюбової (колишньої дружини екс-акціонера Геннадія Боголюбова) депозитів, які перебували в фінустанові до націоналізації.

Як повідомляє Finbalance, мова йде про три депозити Боголюбової на суму $15,66 млн, 1,845 млн євро і 30,43 млн грн.

Розгляд справи призупинили 16 жовтня 2019 року. Рішення ухвалив Верховний суд до закінчення перегляду в касаційному порядку справи за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами.

Велика палата ВС 15 червня 2020 року частково задовольнила касаційну скаргу НБУ, Кабінету міністрів і ПриватБанку і скасувала ухвали судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів. Таким чином Суркісів остаточно визнали пов'язаними з ПриватБанком особами.

13 квітня 2018 року Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив апеляційну скаргу ПриватБанку, підтвердивши рішення Жовтневого райсуду Дніпра від 5 вересня 2017 року. Тоді суд ухвалив стягнути з фінустанови на користь Боголюбової відповідні депозити.

В рамках націоналізації зобов'язання банку перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії фінустанови. Депозити Боголюбової також брали участь в процедурі bail-in.

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, в результаті чого зазнав збитків мінімум на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона ухвалив постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку по усьому світу. Суд одночасно зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів виведення з українського банку 2 млрд доларів.

7 квітня Верховний суд Великобританії відмовив мільярдерові Ігорю Коломойському в розгляді позову екс-власників до ПриватБанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Боголюбов звернувся до Господарського суду Києва з чотирма позовами, в яких він оскаржує націоналізацію ПриватБанку.