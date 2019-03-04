Справу про хабарі Кучмі від Коломойського раптово закрили: що трапилося

Прокурори САП закрили кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання президентом Леонідом Кучмою і його зятем Віктором Пінчуком $110 млн хабара від олігарха Ігоря Коломойського за право контролю над компанією "Укрнафта".

Про це повідомили в ГПУ у відповідь на запит "Наших грошей". Справу закрив 2 серпня 2018 року прокурор САП, котрий здійснював процесуальне керівництво щодо неї. Він встановив відсутність складу кримінального злочину.

4 березня 2015 року на засіданні Спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації Ігор Коломойський заявив, що з 2003 року щомісяця надавав 5 млн доларів (усього 110 млн доларів) хабара на вимогу тодішнього президента Леоніда Кучми через його зятя Віктора Пінчука за право керувати компанією "Укрнафта".

"Усе надано англійському суду, можемо надати все й сюди. Ці рахунки ідентифіковані як рахунки Пінчука та Кучми", — заявив Коломойський.

11 березня 2015 року комісія ВР звернулася в Генпрокуратуру з вимогою порушити кримінальне провадження за цим фактом. 18 березня 2015 року розслідування було розпочате.

Адвокат Коломойського надав слідству копії документів, серед яких — копія угоди про співпрацю щодо досягнення оперативного контролю на ВАТ "Укрнафта" від 25 січня 2003 року, відповідно до якої неперсоніфіковані особи домовилися про здійснення контролю над "Укрнафтою", зокрема: забезпечення призначення на посаду голови правління нової особи; до 1 травня 2003 року обрання на загальних зборах акціонерів нових членів Наглядової ради ВАТ "Укрнафта" й ін.

На виконання цих домовленостей 30 січня 2003 року було обрано нового голову правління "Укрнафти" — Ігоря Палицю, який у період до квітня 2003 здійснив зміну правління і призначив нових заступників голови правління та головного бухгалтера товариства.

Крім того, встановлено, що 21 березня 2003 року на позачергових загальних зборах акціонерів "Укрнафти" обрали нову Наглядову раду та її голову. До Наглядової ради товариства додали Коломойського і чотирьох осіб з його оточення.

Головою Наглядової ради товариства обрали Юрія Бойка (майбутній міністр палива та енергетики за президента Януковича), головою правління "Укрнафти" стала наближена до Коломойського особа.

Пінчук і Кучма Sport.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний виплатити кіпрським акціонерам ПАТ "Укрнафта" олігарха Ігоря Коломойського понад 100 млн гривень.

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