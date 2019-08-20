Справа з розкраданням "сім'ї Януковича": суд ухвалив нове рішення по Клименку

У Києві Печерський районний суд заочно взяв під варту колишнього голову Державної податкової служби України (міністра доходів і зборів України) Олександра Клименко.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, 19 серпня слідчий суддя задовольнив відповідне клопотання прокурора. Відзначається, що ГПУ завершила розслідування у справі Клименко 21 квітня 2017 року.

"Наразі триває процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження... З метою затягування і зриву судового процесу адвокати підозрюваного самоусунулися від захисту підозрюваного і жодного разу не з'явилися на судове засідання для захисту інтересів свого клієнта", – стверджує ГПУ.

Клименка підозрюють в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах, і злочини невеликої тяжкості у сфері службової діяльності. Йому надали адвоката з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Олександр Клименко ukranews.com

За даними ГПУ, екс-міністр у 2012-2013 роках, "перебуваючи в складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі шляхом незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня 2018 року співробітники АРМА, виконуючи постанову Печерського суду, намагалися прийняти в управління квартиру Клименка.

3 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснювати будь-які дії щодо арештованого майна Клименка.

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