Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Справа з розкраданням "сім'ї Януковича": суд ухвалив нове рішення по Клименку

629 Читати матеріал російською

У Києві Печерський районний суд заочно взяв під варту колишнього голову Державної податкової служби України (міністра доходів і зборів України) Олександра Клименко.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, 19 серпня слідчий суддя задовольнив відповідне клопотання прокурора. Відзначається, що ГПУ завершила розслідування у справі Клименко 21 квітня 2017 року.

"Наразі триває процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження... З метою затягування і зриву судового процесу адвокати підозрюваного самоусунулися від захисту підозрюваного і жодного разу не з'явилися на судове засідання для захисту інтересів свого клієнта", – стверджує ГПУ.

Новини
Суд ЄС раптово зняв санкції з Януковича: що відбувається

Клименка підозрюють в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах, і злочини невеликої тяжкості у сфері службової діяльності. Йому надали адвоката з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Олександр Клименко

Олександр Клименко

ukranews.com

За даними ГПУ, екс-міністр у 2012-2013 роках, "перебуваючи в складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі шляхом незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня 2018 року співробітники АРМА, виконуючи постанову Печерського суду, намагалися прийняти в управління квартиру Клименка.

3 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснювати будь-які дії щодо арештованого майна Клименка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Олександр Клименко
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...