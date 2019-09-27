Справа про розкрадання $20 млн "Ощадбанку": САП оголосила підозру екснардепу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру колишньому народному депутату 8 скликання Верховної Ради Станіславу Березкіну в заволодінні коштами АТ "Ощадбанк".

Йдеться про $20 млн, в розкраданні яких підозрюють також сина і брата колишнього парламентарія. Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

"У п'ятницю, 27 вересня, прокурорами САП погоджено повідомлення про підозру колишньому народному депутату України в скоєнні низки особливо тяжких корупційних злочинів. У цей же день за дорученням прокурорів, детективами НАБУ в установленому законом порядку повідомлено про підозру ексдепутату за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України", – сказано в повідомленні.

Розкрадання в "Ощадбанку": Березкіну оголошено підозру

Відзначається, що слідством зібрані докази, які дають достатні підстави вважати, що Березкін як бенефіціар групи компаній "Креатив" у кінці 2013 – на початку 2014 організував заволодіння коштами державного банку АТ "Ощадбанк" в сумі 20 млн доларів США, залучаючи до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.

"Заволодіння коштами здійснено за попередньою змовою групою осіб під видом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання в банк надано не було", – відзначили в САП.

Повідомляється, що кошти після їх отримання на рахунок однієї з компаній групи "Креатив" були легалізовані шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній.

"Надалі компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ "Ощадбанк" придбано активи в м. Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їх корпоративні права були передані дітям екснардепа", – додали в САП.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 жовтня 2018 року САП повідомила, що стосовно одного з народних депутатів відкрито кримінальне провадження за фактом виведення $20 млн з державного банку.

25 жовтня було заарештовано заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову, підозрювану в причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів. Сума застави, яку вона внесла, склала 7 млн грн.

НАБУ і САП затримали сина і брата депутата Березкіна. Незабаром Максима Березкіна випустили з СІЗО.

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