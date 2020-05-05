Справа про ПриватБанк: Верховний суд визначився з датою розгляду спорів щодо вкладу Суркісів

Велика палата Верховного суду 18 травня о 10:30 продовжить розгляд касаційної скарги Нацбанку України (НБУ), Кабінету міністрів і ПриватБанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

"Минулого понеділка, 27 квітня, Велика палата Верховного суду зняла з розгляду цю справу. Судді звернулися до Офісу генерального прокурора і Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд", – нагадав регулятор.

У відповідній скарзі судді Верховного суду зазначили, що вважають заяву генеральної прокурорки Ірини Венедіктової у цій справі "втручанням у діяльність суду, способом впливу й тиску з метою затвердження ним рішення на користь однієї зі сторін".

Раніше на сайті ОГП було оприлюднено повідомлення про те, що орган стоїть на боці державного ПриватБанку, Кабміну та НБУ у судовій суперечці про законність конвертації коштів колишніх власників ПриватБанку і пов'язаних із ними осіб в акції банку (bail-in).

Як повідомлялося раніше, на попередньому засіданні, що відбулося 16 березня і тривало більш як 9,5 години, Верховний суд завершив вивчення матеріалів справи та оголосив про перерву для підготовки рішення. Тоді ж було ухвалено рішення про допуск преси на засідання.

ПриватБанк, згідно з наявною інформацією, раніше вже виконав рішення судів першої та апеляційної інстанцій на користь Суркісів. Однак для Нацбанку, Мінфіну та банку, крім цих виплат, важливим є питання відстояти законність процедури bail-in, оскільки в разі програшу шляхом сім'ї Суркісів, найімовірніше, підуть інші учасники цієї процедури, загальна сума якої перевищує 29 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд України відклав розгляд справи щожо законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.

Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.