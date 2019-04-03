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Справа про незаконне збагачення Омеляна: суд ухвалив рішення

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Солом'янський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за звинуваченням міністра інфраструктури Володимира Омеляна в незаконному збагаченні.

Відповідне рішення суд прийняв у зв'язку з декриміналізацією цього злочину, повідомляють "Українськi Новини".

Одночасно з цим зняли арешт із гаража у Львові, квартири в Києві й автомобіля BMW міністра інфраструктури.

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Тож відтепер Омелян має право розпоряджатися майном на свій розсуд.

Водночас Солом'янський райсуд Києва запланував розгляд по суті обвинувального акта про декларування недостовірної інформації щодо міністра. Засідання призначене на понеділок, 6 травня.

Справа про незаконне збагачення Омеляна: суд ухвалив рішення

Facebook Володимир Омелян

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 вересня 2018 року детективи НАБУ оголосили Омеляну про підозру. Міністр прокоментував ситуацію, сказавши, що це справа десятирічної давнини.

Він заявив, що детективи НАБУ шукали у нього нерухомість, офшори або ознаки корупції, але нічого не знайшли.

У той же час у Кабінеті міністрів висловили надію, що розслідування НАБУ щодо Омеляна буде об'єктивним, а також, що жодним політичним мотивам у ньому не буде місця.

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Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
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