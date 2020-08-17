Справа ПриватБанку: у Суркісів спростували звинувачення Мін'юсту

Компанії братів Суркісів звернуться до суду з вимогою спростування недостовірної інформації, поширеної міністром юстиції Денисом Малюською у справі ПриватБанку.

Про це повідомляє прес-служба компаній.

Міністр юстиції Денис Малюська побачив в судовому процесі шести британських компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, проти ПриватБанку ознаки змови між суддями і бізнесменами.

Йдеться про компанії:

Sofinam Investments LLP

Lumil Investments LLP

Berlini Commercial LLP

Camerin Investments LLP

Sunnex Investments LLP

Tamplemon Investments LLP

"Інформація про нібито маніпуляції в судовому процесі за позовом компаній про порядок виконання рішення Печерського районного суду Києва від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати депозити цих компаній, не відповідає дійсності. Інформація є брехливою і спрямованою на штучну політизацію цього судового процесу, а також призначена для створення тиску на суд", – сказано в заяві компаній.

Відзначається, що наведений в публікації Малюськи перелік нібито маніпуляцій в судовому процесі не підтверджений жодним належним процесуальним документом і є нічим іншим, як особистою думкою і враженням міністра.

"Поширення такої думки, наприклад, експертом неурядової організації не становить загрози для незалежності та неупередженості судового процесу. Водночас, поширення такої думки міністром юстиції є прямим сигналом на адресу суду про те, що позивач повинен програти суперечку, що є неприйнятним у демократичній і правовій державі", – йдеться в заяві.

Як відомо, у своїй публікації міністр повідомив, що ПриватБанк не може обслуговувати депозити компаній в зв'язку з тим, що їх не існує, оскільки ось уже понад три роки діє заборона Центробанку Республіки Кіпр на припинення даних депозитів.

"Більш того, Окружним судом м. Нікосія (Республіка Кіпр) видано безстрокову заборону, що діє по всьому світу, яка забороняє списувати або іншим чином припиняти дію таких депозитів. Отже, якщо депозитів не існує, то зі слів Малюськи створено всі підстави для розумного припущення про те, що вище керівництво ПриватБанку, Мінфіну, НБУ і низки інших державних органів у 2017 році вчинили низку злочинів за законодавством Республіки Кіпр", – пояснили свою позицію в компаніях Суркісів.

Відзначається, що такими діями фактично не визнається рішення суду держави, члена Європейського Союзу.

"Відверта політизація судових суперечок з компаніями-нерезидентами з боку вищих посадових осіб України створює додаткові реальні ризики для держави в міжнародних юрисдикційних органах, про що існує маса прецедентів на практиці. У зв'язку з цим, прагнення одного чиновника до самопіару при використанні владних повноважень в результаті може привести до додаткових майнових втрат для держави у цьому або наступному політичному циклі", – додають в прес-службі.

Компанії також нагадують, що були зареєстровані за законодавством Великобританії, держави з одними з найвищих стандартів прозорості капіталу і ведення бізнесу.

"Примітно, що компанії були позбавлені своїх коштів у ПриватБанку не порушивши жодного закону України або будь-якої іншої держави. При цьому реальним мотивом такого позбавлення були злочинні і корисливі інтереси вищих посадових осіб з попереднього політичного циклу, зокрема вищого керівництва НБУ, про що існує маса публікацій у відкритому доступі. Тому, фрагментарний і упереджений характер публікації Малюськи викликає відверте здивування, адже якщо суперечка з якихось причин дійсно зацікавила міністра юстиції України, то закономірним виглядає активізація розслідування злочинних дій щодо позбавленню компаній їхніх коштів", – йдеться в заяві.

Також наголошується, що судовий розгляд виглядає, як спроба замести сліди зазначених злочинних дій вищих посадових осіб попереднього політичного циклу, зокрема вищого керівництва НБУ.

"Це питання може зацікавити найбільшу фракцію парламенту України, яка підтримала кандидатуру Дениса Малюськи на займану посаду", – резюмували у пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 10 серпня сім'я Суркісів подала позов про захист честі, гідності та ділової репутації у зв'язку з публікаціями про нібито їхню причетність до виведення коштів з ПриватБанку.