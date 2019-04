Справа ПриватБанку: суддю з Києва звільнили через рішення на користь Коломойського

Вища рада правосуддя у вівторок, 2 квітня, звільнила суддю Солом'янського районного суду Києва Людмилу Кізюн за грубий дисциплінарний проступок — спробу заблокувати forensic audit ПриватБанку.

Зокрема підставою для відкриття дисциплінарної справи щодо судді були скарги Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного банку України та ТОВ "Астерс Консалт", йдеться на сайті ВРП.

У скарзі зазначалося, що у грудні 2017 року суддя задовольнила клопотання олігарха Ігоря Коломойського про незаконність обробки його персональних даних та про визнання недійсними договорів ПриватБанку і Міністерства фінансів з компаніями, зокрема "Астерс Консалт".

У результаті дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що Кізюн всупереч законодавству вжила заходів із забезпечення позову, які за своїм змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог Коломойського.

"З огляду на характер та множинність грубих порушень, допущених суддею Кізюн, які свідчать, що суддею необ'єктивно та несправедливо здійснено правосуддя…Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що застосування до судді дисциплінарного стягнення у вигляді внесення подання Вищій раді правосуддя про звільнення її з посади є пропорційним вчиненим дисциплінарним проступкам і відповідає вимогам статті 109 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 50 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", — йдеться у рішенні.

Людмила Кізюн "Судовий репортер"

Крім того, 2 квітня Окружний адміністративний суд Києва розгляне в закритому режимі позов Коломойського з приводу націоналізації ПриватБанку.

За попередніми даними, колегія у складі головуючого судді Ігоря Качура і суддів Володимира Келеберди і Віталія Амелехіна може винести рішення щодо даного позову вже сьогодні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов у Високий суд Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

