Націоналізацію "ПриватБанку" можуть визнати незаконною: суд несподівано дав задню

В Україні суд відклав на 22 квітня розгляд скарги Національного банку на рішення про скасування розпорядження регулятора про проведення перевірки "ПриватБанку", підсумки якої лягли в основу націоналізації фінансової установи.

Вердикт про перенесення слухань на наступний день після другого туру президентських виборів виніс Шостий апеляційний адміністративний суд, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію представника однієї зі сторін спору.

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd, яка була одним із найбільших акціонерів "ПриватБанку", оскаржила в суді неправомірність дій НБУ та Міністерства фінансів.

Зокрема, компанія у березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірними і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження, яким регулятор ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки. Окружний суд Києва в березні 2018 року задовольнив цей позов.

Нацбанк подав апеляцію, проте на початку червня апеляційний адмінсуд призупинив її розгляд за клопотанням Triantal Investments, давши приблизно півроку часу на підготовку до судового засідання.

Провадження у справі було відновлено визначенням Шостого апеляційного адмінсуду від 18 лютого 2019 року, а перше засідання призначено на 12 березня.

Власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частки Боголюбова і Коломойського становили по 49,9% у статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, а Мартинова – 0,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що "ПриватБанк" був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

"ПриватБанк" у грудні 2017 року подав позов у Високий суд Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів "ПриватБанку" в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 18 квітня в Окружному адмінсуді Києва під головуванням судді Павла Вовка оголосять рішення, згідно з яким націоналізація "ПриватБанку" буде визнана незаконною.

Водночас екс-власник фінустанови Ігор Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію "ПриватБанку".

