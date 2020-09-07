Справа Приватбанку: розкрито реальну мету вилучення грошей Суркісів

Українські бізнесмени Суркіси стверджують, що вилучення їхніх грошей під час націоналізації Приватбанку було ширмою, а в реальності це було зроблено з метою шантажу.

Про це повідомляє видання "Гордон". Стверджується, що так намагалися віджати частку Ігоря Суркіса в телеканалі "1+1" в обмін на повернення "націоналізованих" грошей.

"Останні роки Приватбанк і багато офіційних осіб України невпинно повторюють, мовляв, гроші з депозитних рахунків цих компаній було вилучено державою законно в межах націоналізації Приватбанку у 2016 році, назад дороги немає і нічого ворушити минуле. Суркіси стверджують, що вилучення грошей під час націоналізації було ширмою, а в реальності гроші було вилучено з метою шантажу Ігоря Суркіса – подарувати частку Ігоря Суркіса в телеканалі "1+1" в обмін на повернення "націоналізованих" грошей", – йдеться в статті.

При цьому 2 вересня Печерський суд встановив порядок примусового виконання судового рішення, згідно з яким Приватбанк мав повернути тіло депозиту й нараховані відсотки на користь шести британських компаній, чим підтвердив рішення всіх попередніх судів, ухвалені ще у 2017 році.

Зазначається, що Англійський суд надіслав документи за позовом Ігоря Суркіса і шести британських компаній проти п'ятого президента України і ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

"Не складно припустити, що цей позов стосується відстоювання версії Суркісів про справжні причини вилучення грошей шести британських компаній Суркісів під час націоналізації Приватбанку, тобто шантажу. Кейс обіцяє бути цікавим, нічого подібного (поки) новітня політична історія України не знає", – пише видання.

За версією Суркісів, до шантажу проти них причетна Гонтарева. Судячи з оприлюдненого скриншоту із сайту Англійського суду, Валерія Гонтарева в курсі висунутого позову, оскільки вже вибрала собі юридичного представника в цій справі – юридичну компанію WilliamGrace.

Інші нюанси в справі Суркісів проти Приватбанку

"Другий важливий момент – це сума вилучених у шести британських компаній Суркісів грошей, яка в загальній сумі становить приблизно $350 млн "тіла" депозиту і нарахованих відсотків. Технічно шість британських компаній Суркісів було позбавлено коштів через визнання їх пов'язаними з акціонерами Приватбанку. Відповідне рішення спеціальна комісія Нацбанку України ухвалила 13 грудня 2016 року", – пише видання.

Таке рішення НБУ розкритикували.

"Якщо коротко, абсурдність такого рішення полягає в його штучній вибірковості, повній необґрунтованості та елементарному невмінні (або небажанні) порахувати частку участі Ігоря Суркіса в акціонерному капіталі телеканалу "1+1". Однак це рішення спричинило за собою реальну втрату власником своїх законних коштів", – йдеться в статті.

Варто зазначити, що комісію очолювала Катерина Рожкова, а до складу входили заступник глави Нацбанку Яків Смолій, а також начальники профільних підрозділів центробанку.

"Отже, з урахуванням високої професійної кваліфікації члени зазначеної комісії не могли не розуміти, що вони ухвалюють вибіркове й абсолютно необґрунтоване рішення. На практиці в Україні ухвалення такого рішення без відома керівника державного органу здається фантастикою: чиновник будь-якого рангу і достатку швидше звільниться або хоча б захворіє – аби не брати участі в ухваленні такого роду рішень. Звичайно, винятком може бути або особиста зацікавленість, або тиск із боку керівництва. Отже, вкрай малоймовірно, що шість британських компаній Суркісів було визнано пов'язаними з акціонерами Приватбанку без відома або вказівки з боку Валерії Гонтаревої", – зазначає автор матеріалу.