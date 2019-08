У справі ПриватБанку затіяли нову судову суперечку: що зажадали від Коломойського

НБУ в рамках справи про націоналізацію ПриватБанку подав зустрічний позов до бізнесмена Ігоря Коломойського про стягнення 4,26 млрд грн.

Про це йдеться у постанові Північного апеляційного господарського суду від 8 серпня, передає Finbalance.

Первинний позов у цій справі подав екс-власник Приватбанку до Нацбанку, в якому він просить суд визнати недійсним свою поруку щодо кредиту рефінансування, отриманого від НБУ.

Коломойський вважає, що кредитний договір (№19 від 03.03.2009 р.) недійсний, оскільки був укладений на підставі "протиправних постанов правління НБУ".

ПриватБанк

Згідно із судовими матеріалами, за твердженням Коломойського, уповноважені особи НБУ не мали достатніх повноважень для укладення кредитної угоди, з огляду на відсутність кворуму на засіданні правління НБУ. А недійсність договору поруки №19-1/П від 27.05.2016 р. позивач обґрунтовує тим, що такі вимоги є похідними від вимог про визнання недійсним кредитного договору.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!