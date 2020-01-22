Справа ПриватБанку: НБУ можуть заборонити стягувати багатомільярдні борги з Коломойського

Національний банк України можуть позбавити можливості забирати борги з компаній колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського за кредити рефінансування через стягнення заставного майна.

Зокрема, Верховний суд України розгляне касаційну скаргу регулятора про скасування рішень судів першої інстанції у справі про стягнення предмета іпотеки (1 земельну ділянку в Одеській області) з ТОВ "Гаджібей", пов'язаної з Коломойським. Про це повідомляє НВ.

Відповідна компанія виступає заставодавцем за кредитом рефінансування на суму 20,9 млн грн, який НБУ видав ПриватБанку до націоналізації в грудні 2016 році.

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Однак Господарський суд Одеської області вирішив, що між НБУ і цією компанією був "особливий" порядок стягнення майна для погашення відповідного боргу.

У рішенні йдеться, що НБУ може стягнути заставне майно з "Гаджібей" тільки в разі неможливості списання коштів з банківських рахунків ПриватБанку.

Таким чином, суд обмежив НБУ в можливостях стягнення боргів по кредитах рефінансування, скасувавши можливість повертати борги шляхом стягнення заставного майна. Це суперечить статті 73 закону "Про Національний банк України".

Якщо суд не задовольнить касацію НБУ, то регулятор буде зобов'язаний стягнути борги Коломойського по рефінансуванню з рахунків вже державного ПриватБанку. Йдеться про суму в 8 млрд грн, з огляду на всю суму боргу за цими кредитами рефінансування, де особистим поручителем виступає Коломойський.

Національний банк України можуть позбавити можливості забирати борги з компаній колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Також стало відомо, що колишній топменеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.

Провадження за позовом колишнього голови правління до Фонду гарантування вкладів, Мінфіну й ПриватБанку Господарський суд Києва відкрив 2 січня 2020 року. До переходу установи у держвласність Дубілет був її міноритарним акціонером – він володів 2,7249% акцій.

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