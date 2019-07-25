Від ПриватБанку вимагають мільйони доларів: Лондонський суд ухвалив рішення

Лондонський міжнародний суд-арбітраж у справі про оплату випущених ПриватБанком до націоналізації 2 випусків єврооблігацій на суму приблизно $335 млн виніс рішення на користь їхніх власників.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", водночас він встановив і низку обмежень. За словами одного з власників єврооблігацій, згідно з документацією, опублікованою trustee 22 липня, на виплати будуть впливати два фактори: особистість власника облігацій і дата їхнього придбання.

Співрозмовник агентства зазначив: за відсутності повної документації він передбачає, що йдеться про намір виділити пов'язаних і не пов'язаних з ПриватБанком осіб.

Що стосується дати, то, за його словами, умови виплат можуть відрізнятися для власників єврооблігацій, які придбали їх після 14 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2017 року власники "списаних" єврооблігацій української фінустанови почали вимагати дострокового повернення грошей. Йшлося про суму $375 млн.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. У такий спосіб він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

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