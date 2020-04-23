Справа про ПриватБанк: генпрокурорка Венедіктова звернулася з терміновою заявою

Офіс генпрокурора буде відстоювати 1 млрд грн активів держави у справі про ПриватБанк.

Про це в четвер, 23 квітня, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, передає пресслужба відомства.

За її словами, у цій справі інтерес держави та громадян України збіглися, вони рівні за важливістю та "становлять той суспільний інтерес, який повинен захищати прокурор".

"Поясню суть – сім'я позивачів під час націоналізації ПриватБанку потрапила під ознаки пов'язаних із банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. До них було застосовано загальноєвропейський механізм bail-in. Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за кошт внутрішніх джерел, зокрема шляхом списання власних грошей акціонерів", – підкреслила Венедіктова.

Ірина Венедіктова LIGA.net

Вона розповіла, що під час націоналізації 1 млрд гривень депозитів конвертували в акції, які викупила держава. Позивачі вимагають від Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПриватБанку скасувати це рішення й повернути зазначену суму, тому що не вважають себе особами, пов'язаними з банком. Відповідний позов був задоволений постановою Окружного адмінсуду Києва в 2017 році. Київський апеляційний адміністративний суд своїм рішенням залишив її чинною.

Зі свого боку Офіс генерального прокурора акцентує увагу на тому, що застосована до пов'язаних із ПриватБанком осіб процедура конвертації депозитів у акції нова для нашої банківської системи. До неї вдалися в Україні вперше, проте вона давно й ефективно працює у Європі. Це не покарання або санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов'язаних з ним осіб не обнуляти активи та утримувати фінустанову на плаву.

"До того ж самі позивачі в цій справі непослідовні у своєму ставленні до питання пов'язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різні позиції", – сказала Венедіктова.

Генпрокурорка зазначила, що ця справа надзвичайно важлива, оскільки ухвалене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики під час розгляду інших позовів, пов'язаних із націоналізацією ПриватБанку.

"Адже цей позов – лише крапля у морі аналогічних, загальна сума вимог до держави в таких справах становить понад 29 млрд гривень. Зараз це чверть бюджету охорони здоров'я", – заявила вона.

Венедіктова додала, що держава вже витратила на докапіталізацію фінустанови більш як 160 млрд гривень. "Ця сума більша, ніж витрати бюджету на сферу оборони на 2020 рік. До того ж у ПриватБанку сконцентровано до 40% депозитів усієї банківської системи", – підкреслила генпрокурорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку й Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

7 квітня стало відомо, що Верховний суд Великобританії відмовив мільярдерові Ігорю Коломойському в розгляді позову ексвласників до ПриватБанку.

Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

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