Справа не в Wi-Fi! Стало відомо, чому в поїздах "Укрзалізниці" немає інтернету

У вагонах поїздів Інтерсіті від "Укрзалізниці" відсутній інтернет, тому що держава все ще не може домовитися з мобільними операторами про надання певних частот.

Про це в Facebook повідомив український топ-менеджер, колишній глава "Київстар" Петро Чернишов.

"Якщо поїзд їде там, де немає хорошого покриття мобільним інтернетом – то можна поставити в вагоні будь-яке обладнання, яке роздає Wi-Fi. Але інтернету в вагоні все одно не буде. Тому що щоб роздати Wi-Fi – треба звідкись сигнал взяти . А взяти ніде. А чому? Тому що до сих пір держава не змогла домовитися з мобільними операторами (і з військовими) про реформу частот 900 МГц. Це те, що зовсім просто розрулити – але не змогли", – пояснив він.

У своєму пості Чернишов розкритикував заяву глави правління компанії Євгена Кравцова, який виправдовувався, чому в Інтерсіті все ще немає інтернету.

"Є два механізми запуску Wi-Fi в поїздах. Перший – це інвестувати власні кошти, це збитковий варіант. Другий – запустити приватного інвестора, який буде заробляти на рекламі, на доступі. Перший варіант УЗ спробувала втілити в життя і у нас не вийшло. зараз заходимо з другим варіантом", – розповідав раніше він.

Поїзд Інтерсіті ТСН

Але Чернишов пояснив, що в світі немає окупних мереж Wi-Fi від реклами.

"Або плата за доступ, що вже майже всюди вимерло. Або, як скрізь у світі – доступ в мобільний інтернет через свій тарифний план", – розповів він.

Топ-менеджер також розкритикував дії УЗ, назвавши їх популістськими.

"Для мене все це поки що виглядає або популістськими обіцянками, за які хтось інший колись буде відповідати. Або просто" схемою ", де хтось спиляє грошей, але нічого не побудує", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі поскаржилися на жахливі умови в електричці "Укрзалізниці" підвищеного комфорту сполученням Жмеринка-Київ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!