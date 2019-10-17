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17 жовтня • оновлено в 11:27
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Справа на 40 млн гривень: САП зробила важливий крок для покарання ексчиновників "Укрзалізниці"

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду справу щодо колишніх чиновників "Укрзалізниці", яких звинувачують у зловживанні службовим становищем на суму майже 40 млн гривень.

"САП направлено до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох колишніх посадових осіб філії АТ "Укрзалізниця" "Центр забезпечення виробництва" в зловживанні службовим становищем", – повідомили представники антикорупційної прокуратури в Facebook.

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Розслідуванням, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП, встановлено, що в 2016 році начальник та заступник начальника філії зловживали своїм службовим становищем в інтересах ТОВ "Вог Аеро Джет".

Зокрема, за наявності реальної можливості, посадовці не вжили жодних заходів до повернення отриманого в борг дизельного пального, внаслідок чого підприємству щоденно нараховувались штрафні санкції до 2,7 млн гривень.

У результаті цих зловживань державному підприємству було задано збитків на суму близько 40 млн гривень.

Начальнику та заступнику начальника філії інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Санкція відповідної статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду справу щодо колишніх чиновників "Укрзалізниці"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду справу щодо колишніх чиновників "Укрзалізниці"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше філія "Центру сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" уклала угоду з ФОП про послуги у сфері глобальної соціальної мережі Facebook на 740 тисяч гривень.

Водночас ще 87 тисяч гривень виконавець разово отримає, якщо кількість підписників сторінки виросте з 28 тисяч до 78 тисяч, а послуги будуть надані без порушень термінів, якісно і повністю.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Вищий антикорупційний суд Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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