Справа на 4 млрд: Україна підготувала новий удар по Коломойському

Національний банк України подасть новий позов проти олігарха Ігоря Коломойського на 4,3 млрд грн.

Відповідну суму регулятор має намір стягнути за накопичені борги за договорами поруки. Про це повідомляє НВ із посиланням на відповідь НБУ.

"Неможливість розгляду зустрічного позову в рамках судової справи 910/5172/19 не позбавляє Національний банк права на стягнення зазначених коштів у загальному порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом", – заявили в Нацбанку.

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За словами юристів, відповідь регулятора означає, що НБУ подаватиме нові позови проти Коломойського.

Зокрема, у квітні 2019 року Коломойський подав низку позовних заяв до Господарського суду міста Києва про визнання недійсним договорів рефінансування за кредитами на суму 9,2 млрд грн ПриватБанку. В підсумку всі позови були об'єднані в одне провадження.

Користуючись своїм правом на стягнення з Коломойського коштів за договорами поруки, НБУ подав зустрічний позов у об'єднаному судовому провадженні, щоб додатково стягнути з олігарха 4,3 млрд грн.

Однак воно було повернуте Верховним судом України Національному банку.

Національний банк України подасть новий позов проти олігарха Ігоря Коломойського на суму в 4,3 млрд грн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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