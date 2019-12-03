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3 грудня • оновлено в 14:31
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Справа на 2,5 млрд: суд дозволив заарештувати Жеваго

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Суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті майна банку "Фінанси та кредит".

"Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України ІІІ-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України", – повідомила пресслужба ГПУ.

Крім цього, його підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

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Представники Генеральної прокуратури наголосили, що йдеться про суму у 2,5 мільярди гривень.

"У зв'язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання. Зазначена ухвала суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам", – резюмували представники ГПУ.

Суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго

Суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У кінці липня олігарха Жеваго запідозрили у великому боргу перед українськими військовими, а саме – несплаті його заводом штрафів на суму 6,69 млн грн за несвоєчасне виконання замовлення для Міноборони.

  • При цьому також 5 серпня у ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Зазначалося, що причетним до схеми може бути один із екснардепів. Основним бенефіціаром банку, за даними ЗМІ, був саме Жеваго.

  • 27 вересня Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Костянтин Жеваго
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Вот и доктора Жеваго схватили...его будут учить родину любить.
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Чан Джеки
Чан Джеки
Paruhol Semen, ЕЩЕ БЫ ПУТИНА ПОСАДЛИ ИЛИ ПОДСАДИЛИ ВОТ ГДЕ БЫ НАРОД ВЗДОХНУЛ.
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