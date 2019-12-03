Справа на 2,5 млрд: суд дозволив заарештувати Жеваго

Суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті майна банку "Фінанси та кредит".

"Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України ІІІ-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України", – повідомила пресслужба ГПУ.

Крім цього, його підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Представники Генеральної прокуратури наголосили, що йдеться про суму у 2,5 мільярди гривень.

"У зв'язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання. Зазначена ухвала суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам", – резюмували представники ГПУ.

Суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У кінці липня олігарха Жеваго запідозрили у великому боргу перед українськими військовими, а саме – несплаті його заводом штрафів на суму 6,69 млн грн за несвоєчасне виконання замовлення для Міноборони.

При цьому також 5 серпня у ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Зазначалося, що причетним до схеми може бути один із екснардепів. Основним бенефіціаром банку, за даними ЗМІ, був саме Жеваго.

27 вересня Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго.

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