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15 жовтня • оновлено в 15:24
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Справа на $160 млн: Фукса спіймали на купівлі активів Януковича

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Одіозний олігарх Павло Фукс купив кіпрську компанію, де зберігалися державні кошти, які за вироком українського суду у 2015 році визнали вкраденими колишнім президентом Віктором Януковичем.

Крім того, він причетний до афери, метою якої було розмороження відповідних активів, повідомляє RadioLemberg.

Олігарх разом із Семеном Кісліним, який є бізнес-партнером президента США Дональда Трампа, володів двома з десяти компаній, на яких зберігаються $1,5 млрд, вкрадених урядом Януковича.

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Opalcore Limited, яку Кіслін придбав у листопаді 2016 року, зберігала загалом $20 млн заморожених активів, а Quickpace Limited, документами якої володів Фукс, – ще $160 млн.

Відповідні активи заморозили у 2015 році, через рік після втечі Януковича з країни. У 2017-му прокурори відстежили кошти, довели справу і повернули їх до бюджету України.

Кіслін заперечує співпрацю з Фуксом, але план розморозити кошти у них був схожий.

Зокрема, вони придбали кіпрські фіктивні компанії, після чого зверталися із заявами про отримання контролю над грішми, стверджуючи, що прокурори не дотримувалися всіх аспектів замороження коштів.

Після того, як журналісти викрили план, який стосувався компанії Quickpace, прокурори викликали Фукса на допит.

Одіозний олігарх Павло Фукс купив компанію, де зберігалися кошти, які визнали вкраденими колишнім президентом Віктором Януковичем

Одіозний олігарх Павло Фукс купив компанію, де зберігалися кошти, які визнали вкраденими колишнім президентом Віктором Януковичем

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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Теми
борг Януковича Чорна каса Януковича
Особи
Павло Фукс Віктор Янукович
Місце
Україна
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