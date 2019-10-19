Справа на 100 млн грн: СБУ накрила в Києві склад контрабандного брендового одягу

Співробітники Служби безпеки України вилучили у організаторів контрабанди брендового одягу продукцію на 100 млн гривень.

"На складських приміщеннях у Києві виявлено новий брендовий одяг без відповідних товаросупровідних документів, загальною вартістю майже 100 млн гривень", – повідомили в пресцентрі СБУ.

"Наразі слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку", – додали представники відомства.

У пункті пропуску "Рава-Руська" – "Гребенне" Львівської митниці силовики також зупинили вантажний автомобіль, який перевозив чергову партію продукції вартістю приблизно 350 тис. євро.

"СБУ і ДБР під процесуальним керівництвом Генпрокуратури блокували масштабну протиправну схему ввезення в Україну великих партій товарів відомих марок за підробленими документами. Оперативники встановили, що підприємці-імпортери ввозили товари з ЄС під виглядом секонд-хенду", – заявили в СБУ.

При проведенні обшуків у Київській, Львівській, Тернопільській та Дніпропетровській областях за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцем проживання їх керівників та організаторів незаконної схеми, слідчі отримали документацію, яка свідчить про проведення нелегальної операції.

Слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку СБУ

Слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку СБУ

Слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку СБУ

Слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку СБУ

Слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку СБУ

Слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники СБУ розкрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

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