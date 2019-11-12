Справа на 1,2 млрд: НАБУ оголосило низку підозр щодо VAB Банку

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили восьми особам про підозру в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд гривень.

Зокрема, про підозру повідомили колишньому першому заступнику голови Національного банку Олександру Пісарук, члену ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендпартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі, передає НАБУ.

"Зараз йде процес подачі в Антикорупційний суд клопотань про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Крім того, про підозру було повідомлено в тому числі колишнім посадовим особам VAB Банку – голові наглядової ради, заступнику голови правління банку і трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних з бенефіціарними власниками банку.

"Зазначеним особам інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", – резюмували в НАБУ.

Зараз йде процес подачі в Антикорупційний суд клопотань про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

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