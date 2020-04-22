Справа банку "Фінанси та Кредит": Жеваго програв суд і не отримає 1,5 млрд

Верховний суд залишив без змін рішення про стягнення з екс-власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн боргу в рахунок погашення боргу по рефінансуванню.

Таким чином, рішення суду апеляційної інстанції за позовом Національного банку України було залишено без змін, пише Finbalance. Зокрема, ВС вирішив, що Київський апеляційний суд 13 грудня 2019 року прийшов до правильного висновку про те, що у встановлений судом строк Жеваго "не усунув недолік апеляційної скарги і не сплатив судовий збір".

В кінці грудня минулого року НБУ заявив, що рішення Шевченківського райсуду Києва від 01.10.2019 р вступило в силу і регулятор почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго. За даними Нацбанку, на той момент загальний борг банку "Фінанси і Кредит" перед НБУ за всіма кредитами рефінансування становив 6,6 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня 2019 року суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

В кінці грудня 2019 року Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго.

У вересні 2019 року олігарха, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго викликали в ГБР для вручення підозри.

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) за 4,3% від початкової вартості продав борги збанкрутілого банку "Фінанси і Кредит", який раніше належав олігархові Костянтину Жеваго.