Справа Бахматюка: фінансист пояснив, як "виштовхують" сумлінний бізнес

Кримінальна справа, яку НАБУ порушила проти ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка, була створена штучно через прогалини в законодавчій базі.

Про це заявив в ефірі ObozTV фінансист Василь Горбаль. Він пояснив, що у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) досі немає законодавчих можливостей для реструктуризації кредитів банків, які були виведені з ринку.

"Те, про що каже пан Бахматюк, насправді було: у Фонду гарантування законодавчо немає повноважень у плані реструктуризації кредитів", – підтвердив Горбаль.

За його словами, наразі позичальник навіть із працюючим кредитом і гарною репутацією абсолютно втрачає мотивацію до обслуговування боргу, коли його банк виводиться з ринку: йому в будь-якому випадку доводиться цей кредит викуповувати.

"Перше, що тобі радять у Фонді гарантування – це погіршити дисципліну обслуговування, тобто почати судитися з Фондом, щоб у тебе була можливість викупити свій кредит дешевше", – розповів експерт.

Він наголосив, що на законодавчому рівні у ФГВФО відсутні можливості реструктуризувати кредит, надати відстрочку з виплати відсотків чи ухвалити інші рішення, які працюють у банківській сфері.

"І ми більшу частину бізнесу, який був сумлінний з точки зору обслуговування кредитів, фактично штучно – шляхом ухвалення недолугого законодавства – виштовхнули на помилковий, а часто і на кримінальний шлях", – додав Горбаль.

Фінансист нагадав, що зміни до законодавства щодо системи гарантування вкладів вносилися в 2016 році, але ці аспекти не були враховані.

"І це ще раз свідчить про "продуманість" т.зв. етапу очищення банківської системи... Стратегічно – звичайно, я за очищення банківської системи. Максимально прозора, доступна і т.д. Але коли ми вникаємо в деталі... Держава втратила близько 20 млрд гривень тільки на державні підприємства на рахунках банках, які були виведені. Що казати про долі окремих підприємців, які втратили гроші? Все це начебто деталі. Але ці "деталі" – це людські долі. Зараз ми бачимо, що для когось це закінчується і кримінальними провадженнями", – підсумував він.

Олег Бахматюк Latifundist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 листопада співробітники НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який у 2014 році Нацбанк надав VAB Банку (у березні 2015 НБУ відкликав ліцензію VAB Банку і вивів його з ринку).

Також НАБУ заявило про підозру колишньому власнику VAB Банку Олегу Бахматюку і голові правління Денису Мальцеву.

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Також Бахматюк відкинув усі звинувачення і заявив про маніпуляції правоохоронців. Він пояснив, що не тікав із країни, а "справа VAB Банку" – лише елемент у боротьбі за переділ його бізнесу.

Бахматюк неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги (зокрема, внести 500 мільйонів гривень, а потім погашати по мільярду щороку), але його пропозиції були відхилені.

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