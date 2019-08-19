"Спокійно говорю": Разумков визнав, що переписав бізнес на дружину

Новообраний депутат Верховної Ради, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков визнав, що переписав бізнес на дружину.
Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню НВ, передають "Українські Новини". Політик додав, що має заощадження на час виконання повноважень депутата за рахунок бізнесу.
"І переписав на дружину (бізнес. - Ред.), але можу говорити про це спокійно, тому що вона і була одним з партнерів в нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде", – сказав Разумков.
Разумков переписав бізнес на дружину
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив що народним депутатам варто підвищити зарплату.
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