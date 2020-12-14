Спочатку зникла вода, а тепер підняли ціни: жителі Криму скаржаться, що "не про це мріяли"

Кримчани стали скаржитися на різке зростання цін на продукти. На їхню думку, останніми днями ціни на півострові підскочили на 20%. Крім того, жителі півострова не мають постійного водопостачання, у багатьох містах і селищах вода подається за графіком, а її якість не відповідає жодним нормам.

Окупаційна "влада" йде на крайні заходи – тепер вона взялася осушувати річки й озера, а також бурити свердловини, щоби врятувати ситуацію. А ось хвалені нові дороги вже почали розсипатися. Детальніше про те, на що скаржаться кримчани, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Висохли водосховища, тепер узялися за річки

Одна з основних проблем для жителів півострова – це відсутність прісної води. Якщо ще два-три роки тому ні "владі", ні частина жителів не хотіли визнавати, що без дніпровської води їм не прожити, то тепер зі зміною клімату й осушенням водосховищ на півострові назріває катастрофа.

Кримський блогер Заїр Баккал регулярно показує, як на очах міліють кримські водосховища. Буквально днями він побував на Сімферопольському водосховищі, де, за його словами, запасів води залишилося 5-7% від того, що було. Місцеві рибалки вже на машинах заїжджають по колишньому дну водосховища до крайки води і ловлять залишки риби.

Рибалки тепер ходять по дну Сімферопольського водосховища Скрин відео Заїр Баккал

Води у водосховищі залишилося 5-7% Скрин відео Заїр Баккал

Уже з 14 грудня через падіння рівня води у водосховищах жителям Ялти воду даватимуть за графіком – 3 години вранці і 3 години ввечері.

У селі Скалисте Бахчисарайського району воду й зовсім подають усього по 30 хвилин на день. Тепер тут збираються перейти на воду із сусіднього озера.

Також на півострові активно бурять свердловини. Наприклад, наступного року Сімферополь хочуть повністю перевести на водопостачання з підземних вод. Правда, наскільки вистачить води з-під землі сказати важко, адже її запаси небезмежні.

Ще одне ноу-хау – будівництво водозбірників із місцевих річок. Наприклад, у районі річки Бельбек день і ніч прокладають труби й будують гідровузол. Його планують наповнювати водою з Бельбеку і по трубах направляти до Сімферополя.

Будівництво нового гідровузла біля річки Бельбек триває день і ніч скрін відео

Правда, сам Бельбек більше схожий на широкий струмок. Розрахунок тільки на те, що під час танення снігів річка стане повноводнішою і з неї можна буде відібрати частину води. Сама "влада" заявляє, що готує будівництво опріснювальних установок в Ялті, Судаку, Керчі, Феодосії.

Річка Бельбек, з якої хочуть забирати воду Скрин відео

Ну, а поки вода в Криму стає на вагу золота. Тому людям забороняють користуватися власними свердловинами, також ввели пеню за прострочення оплати комуналки й будуть від'єднувати від водопостачання за борги.

Кримчани через проблеми з водою дуже незадоволені туристами. На їхню думку, саме через них місцеві жителі змушені страждати. "Нам воду подають за графіком, вона смердюча, брудна. Часто її просто вимикають. А для приїжджих у санаторіях, пансіонатах, готелях усе є цілодобово! Це як розуміти? Тобто вони заробляють коштом нас. Багато з простих людей теж здають свої кімнати в будинках приїжджим, щоб хоч якусь копійку заробити. І доводиться воду економити, запасатися відрами й баками. А чим ми гірші", – обурюється мешканка Ялти Ірина Ковальчук.

Кримчанам доводиться запасатися водою

"У нас усі проблеми через цих власників готелів. І через приїжджих. Москвичі в Крим понаїхали, квартири тут понакупували, жити зібралися. Нові будинки для них побудували, і тепер нам, корінним жителям півострова, не вистачає води. У них усе є , а ми мучимося. Заради них уже всю землю в Криму своїми свердловинами проштрикували. Нам свердловини бурити забороняють і навіть відбирають, а ці на джипах нашими вулицями роз'їжджають. Ми не про те мріяли, коли тут влада змінювалася", – впевнена Світлана Шиманська з Алупки.

Зливають дорогоцінну воду

Незважаючи на те, що з водою на півострові дефіцит, комунальні служби не економлять. Наприклад, у Керчі просто зливали на вулицю чисту воду з величезних баків, які потрібно було поміняти. Жителі міста обурювалися, що комунальники, мабуть, не в курсі проблем півострова.

Керч, комунальники зливають дорогоцінну воду Facebook Дошка ганьби Ялти

Також в Ялті регулярно вулицями в приватному секторі тече вода. "Постійно прориває труби, і вода тече по кілька днів. Тут вони не підраховують збитки, а нам воду суворо за графіком подають", – обурюється місцевий житель Іван Лавринюк.

У Ялті біля пансіонату "Чайна Гірка" три дні текла вода. "Течуть мільйони [літрів] води в нікуди. При тому, що в Криму залишилося мало води. Затоплені сусідні двори й колодязі каналізації. Ймовірно, цією водою з "лівої т руби пансіонат користувався для наповнення басейну, тому й не пускає до себе комунальників. А ті особливо і не прагнуть туди потрапити", – повідомляє Тетяна Орлова.

Та сама історія в Алупці. "Сьогодні вночі тонни води в місті Алупка водоканалом було спущено в море, вулиці досі мокрі. І це все на тлі порожніх водосховищ!" – повідомив Дмитро Лебедєв.

В Алупці воду не економлять Facebook Дошка ганьби Ялти

Дороги почали сипатися

Після грандіозного будівництва нової траси "Таврида" і об'їзних доріг жителі Криму стали помічати, що новенький асфальт розсипається, сама дорога місцями нагадує пральну дошку, а земляні піднесення поруч із дорогою сиплються. І це тільки початок зими.

Блогер Заїр Баккал на своєму YouTube-каналі показав, що відбувається на новій об'їзній трасі навколо Сімферополя на відрізку Дубки – Левадки. У кількох місцях видно промивання, сиплються камені, через це огорожі буквально йдуть під землю.

Такий тепер вигляд мають сходи біля траси Facebook Заїр Баккал

Дорога розсипається прямо поруч із полотном Facebook Заїр Баккал

За його словами, цю трасу урочисто відкривав так званий глава Криму Аксьонов ще влітку. Але дорогу так і не здано в експлуатацію. А сам глава "Кримських доріг" нині перебуває під слідством.

Продукти різко подорожчали

А останніми днями жителі Криму почали активно скаржитися на зростання цін на півострові. Кажуть, що стежити за ними просто не встигають. "Олія рослинна була 80, стала 120, цукор – 40-60 рублів, яйця – 50-70. Так, нормально так, непомітненько", – пише Катерина Маковецька.

А Олена Винокурова уточнює, що ще недавно олія була по 45 рублів. Ще одна мешканка Ялти повідомляє, що недавно купувала яйця по 90 рублів, і продавці попередили, що наступна партія буде ще дорожчою.

Тетяна Проданюк обурюється, що вже навіть сода по 78 рублів. "Це ми звідки її веземо?" – запитує жінка.

Мешканка Алушти, блогерка, яка веде на YouTube свій канал "Сімейка А з Криму", 9 грудня зняла відео з одного з магазинів міста, де показала цінники.

За її словами, останніми днями на півострові ціни зросли до 20%. До речі, серед продуктів у цьому магазині є і українські бренди, такі як "Чумак".

У кримському магазині є і українські товари Скрин відео

Рис тут коштує 56 руб. (21 грн) за кг звичайної крупи і 90 руб. (34,6 грн) за кіло пропареного.

Пляшка рослинної олії (0,9 л) – від 99 руб. до 125 руб. (38 – 48 грн).

Гречка (0,9 кг) – 84 руб. (32,3 грн).

Макарони (0,4 кг) – 55 руб. (21,1 грн).

макарони Скрин відео

Вершкове масло

Рослинна олія

молоко

цукор

Картопля (1 кг) – 38 руб. (14,6 грн).

Банани (1 кг) - 94 руб. (36,1 грн).

Помідори (1 кг) – 162 – 176 руб. (62,3 – 67,6 грн).

Білокачанна капуста (1 кг) – 21 руб. (8 грн).

Цукор (на вагу 1 кг) – 56 руб. (21,5 грн).

Пачка масла (200 г) – 142 – 182 руб. (54,6 – 70 грн).

сметана

картопля

яблука

яйця

Яйця (десяток) – 93 руб. (35,7 грн).

Сметана (у стаканчику залежно від жирності) – 75-114 руб. (28,8-43,8 грн).

Сметана в пакетику 20% (0,4 кг) – 89 руб (34,2 грн).

Молоко в пляшці (залежно від жирності) – 77 – 94 руб. (29,6-36,1 грн).

Сир твердий – 589-741 руб. (226,5-285 грн).

Куряча тушка (1 кг) – 291 руб. (111,9 грн).

У підсумку життя на півострові щомісяця стає складнішим. До того ж раніше кримчани могли дозволити собі з'їздити по закупи перед великими святами хоча б у сусідню Херсонську область і придбати на материковій Україні дешевші продукти. Тепер же через коронавірус поїздки з Криму стали набагато складнішими. На одні тести, щоб довести, що ти здоровий, піде багато коштів.