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27 грудня • оновлено в 06:45
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"Співробітники піджирають товари": у Києві розгорівся скандал навколо популярного супермаркету

2.1т
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У київському супермаркеті однієї із найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group виявили коробку фети з відрізаним шматком сиру.

"Fozzy Group, що за дичина у вас діється? Годину тому купила коробку фети української в Городку на Почайні. Вдома відкрила – шматок відрізаний", – пише на Facebook Pamela Brenson.

За її словами, на упаковці написано 300 грамів нетто, а за фактом виявилося 226 грамів.

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"У вас співробітники піджирають товари продовольчої групи? Я думала це дурниця і вигадка про над'їдені і знову запаяні пачки солодощів. Зараз здається, що не така вже дурниця. Більш того, тхне вона як прокисла", – резюмувала покупниця.

У київському супермаркеті Fozzy Group виявили коробку фети з відрізаним шматком сиру

У київському супермаркеті Fozzy Group виявили коробку фети з відрізаним шматком сиру

У київському супермаркеті Fozzy Group виявили коробку фети з відрізаним шматком сиру

У київському супермаркеті Fozzy Group виявили коробку фети з відрізаним шматком сиру

Facebook Pamela Brenson

У київському супермаркеті Fozzy Group виявили коробку фети з відрізаним шматком сиру

У київському супермаркеті Fozzy Group виявили коробку фети з відрізаним шматком сиру

Facebook Pamela Brenson

У київському супермаркеті Fozzy Group виявили коробку фети з відрізаним шматком сиру

У київському супермаркеті Fozzy Group виявили коробку фети з відрізаним шматком сиру

Facebook Pamela Brenson

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В одному з супермаркетів мережі "Фуршет" в Києві, на вулиці Райдужній, 15, відвідувачі помітили величезних щурів, які бігали між полицями з продуктами.

  • Також в місті Бровари Київської області супермаркет мережі "Сільпо" потрапив в гучний скандал. Магазин звинуватили в тому, що його полицями бігала миша.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна Київ
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Украина. Голодомор 2020 ...
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
украинцы от слова "украсть"
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