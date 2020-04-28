Співпрацю "Укрзалізниці" і Deutsche Bahn поставили на паузу: в Кабміні назвали причини

У Кабінеті міністрів України тимчасово призупинили проєкт співпраці між "Укрзалізницею" і найбільшим залізничним оператором Німеччини, компанією Deutsche Bahn.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендера – 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більше того, вони не зможуть приїхати – у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах", – наголосив міністр.

За його словами, у будь-якому випадку потрібно працювати, щоб УЗ була сучасною компанією, "холдингом із трьох або більше операторів – інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення".

На питання, чи перебуває трансформація УЗ теж на паузі, Криклій відповів: "Ні, але зараз у пріоритеті забезпечення фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, оновлення рухомого складу та вагонного парку, і, звичайно, – боротьба з корупцією".

За словами глави Мінінфраструктури, для публічного розміщення акцій УЗ "зараз точно невдалий час".

"Ми отримаємо негативну оцінку – нам це не цікаво. IPO – так. Чи в цьому році – не впевнений. Багато що залежить від розвитку ситуації з пандемією", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, минулий Кабмін ухвалив рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч із представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі.