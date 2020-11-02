Списувати старі вагоні потрібно поступово, щоб не створювати на ринку дефіцит, – економіст

Марія Шевчук Економіка 12:11, 2.11.2020 Оновлено: 12:16, 2.11.2020

Списання старих вагонів призведе до дефіциту рухомого складу на залізниці та скорочення обсягу перевезень. Про це заявив голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський.

За його словами, рішення Мінінфраструктури щодо зменшення терміну експлуатації залізничних вагонів призведе до списання значної кількості вагонів, що викличе їх дефіцит на ринку перевезень. Як наслідок, постраждає і залізниця, і бізнес, який змушений буде шукати інші варіанти логістики.

"Це може негативно позначитися на тих суб’єктах бізнесу, які традиційно прораховують це. Логістика є в собівартості багатьох товарів. Тому з такими ініціативами треба дуже обережно підходити", - наголосив Забловський.

На його думку, виводити старі вагони з обігу треба поступово, паралельно стимулюючи виробництво та закупівлю нових, щоб уникнути різкого зменшення їх кількості в обігу.

"Тут треба фокус робити саме на створенні умов для виробництва нових вагонів, для того, щоб зменшувати кількість старих і поступово їх виводити з обігу", - пояснив Забловський.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призведе до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу і як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі.

В свою чергу віце-президент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.

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