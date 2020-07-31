У податковій пояснили, звідки взялися "списки Дубінського"

У список компаній, опублікований "слугою народу" Олександром Дубінським як перелік підприємств, що ухиляються від сплати податків, увійшли фірми, діяльність яких повинні були перевірити податківці.

Як заявила Державна податкова служба на офіційному сайті, вони "з великим інтересом" ознайомилися з матеріалами, якими політик поділився у Facebook. Нардеп зажадав відставки голови податкової.

Відомство подякувало "слузі" за привернення уваги до "системної проблеми економічної злочинності". Однак, як стверджують податківці, народний депутат не розібрався, який саме документ прийняв за перелік "законопорушників" і фігурантів "скруток".

"Це – перелік суб'єктів господарювання, який 24.07.2020 ДПС направила своїм офіційним листом на адресу Головного оперативного управління податкової міліції для здійснення аналізу їх діяльності на наявність можливих податкових ризиків.

Процес передачі інформації задокументований, і відповідні докази в будь-який момент доступні для правоохоронних органів", – сказано в повідомленні.

Початок списку компаній. Скріншот

Стверджується, що перелік призначений для того, щоб "ретельно вивчити діяльність зазначених у ньому суб'єктів, оцінити наявність податкових ризиків, зібрати докази протиправної діяльності, якщо вона має місце".

Податківці заявили, що підприємства в списку виплатили більше 33 млрд грн податків і зборів та створили (на 30.07.2020) понад 8,5 тисячі робочих місць. Пресслужба вважає, що пост Дубінського завдав шкоди діловій репутації компаній.

"Одночасно ДПС повідомляє, що в оприлюдненому Дубінським списку є і низка тих підприємств, які в червні офіційно визначені комісіями ДПС як ризикові. Реєстрація ними податкових накладних обмежена й організовано комплексне відпрацювання їхньої діяльності", – додали у відомстві.

Податкова служба зазначила, що буде змушена звернутися до всіх суб'єктів господарювання, які Дубінський визначив як злочинців, із пропозицією надати підтвердження реальності їх господарської діяльності.

Пост Дубінського в Facebook. Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, в Україні "Слуги народу" розробляють модель податкової амністії. Всім запропонують заповнити нульову декларацію і вказати будь-яке незадеклароване майно, гроші й нерухомість. Заплативши невеликий податок, можна буде уникнути покарання за заробіток "у тіні".