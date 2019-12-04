Спір із "Газпромом" на $3 млрд: у "Нафтогазі" назвали дату остаточного рішення

У НАК "Нафтогаз" заявили, що 25 лютого 2020 року буде винесено рішення щодо примусового стягнення з російського "Газпрому" 3 млрд доларів боргу.
Подробиці розкрив у Facebook виконавчий директор компанії Юрій Вітренко, висловивши надію, що вердикт буде на користь України.
"Закінчили слухання в Амстердамі про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Нагадаю, за цим рішенням,"Газпром" має нам заплатити близько 3 млрд", – написав він.
Спір із "Газпромом": названа дата остаточного рішення
"Наша оцінка – слухання пройшли успішно для нас, і тому ми очікуємо позитивного рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів "Газпрому", які ми до цього успішно заарештували. Суд визначив очікувану дату винесення рішення – 25 лютого 2020", – додав Вітренко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.
2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.
30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року.
Вітренко заявив, що Росія може виплатити борг газом.
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