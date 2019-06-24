"Специфічний маршрут!" Росія зганьбилася черговим фейком про Крим

У Росії запустили черговий фейк про окупований Крим.

Так, ряд пропагандистських ЗМІ повідомили нібито про відкриття автобусного маршруту між Азербайджаном і анексованим півостровом. Російські видання посилалися на заяву глави "Кримавтотрансу" Ігоря Коробчука.

"Рейси до Баку запустили минулого місяця. Перевізники будуть пробувати маршрут раз в тиждень. Маршрут специфічний, тому перевізникам потрібно зрозуміти його доцільність та обсяги перевезень – тоді буде відомо кількість рейсів", – нібито повідомляв він.

Крім того, окупант повідомляв, що нібито очікується запуск автобусних перевезень з Криму в Білорусь і Санкт-Петербург.

"Напрямок до Мінська поки не запущено. Зараз вирішується питання отримання документів в Москві", – говорилося в повідомленні.

Однак прес-службі Міністерства транспорту, зв'язку та високих технологій Азербайджану заявили, що дана заява не відповідає дійсності.

"Угода про відкриття міжнародних маршрутних ліній між країнами регулюється на основі звернень на паритетних засадах. Азербайджанська сторона ніколи не виступала з ініціативою про відкриття рейсів за регулярним маршрутом в вищевказаний пункт призначення (Сімферополь), і Державна служба автомобільного транспорту при Міністерстві транспорту, зв'язку та високих технологій не давала згоди ні на одне пов'язане з цим звернення", – йдеться в повідомленні.

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Також посольство України в Азербайджані спростувало даний факт, назвавши його російським фейком.

"Новина про відкриття автобусного сполучення з окупованого Криму в Баку, яку поширюють "незаангажовані" ЗМІ РФ, - чергова пропаганда РФ. Як би не хотілося Кремлю видати бажане за дійсне, а насправді - це просто черговий неякісний фейк", – відзначили дипломати .

У МЗС України також підтвердили даний фейк від російських ЗМІ.

"Розповсюджувані ЗМІ Росії новини про нібито відкритті автобусного сполучення з тимчасово окупованої території АРК в Баку не відповідають дійсності і є черговою дезінформацією, запущеної в пропагандистських цілях", – відмічено в інформації.

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