Спеціальна економічна зона на Донбасі повинна діяти до 2050 року, – Кравчук

Вільна економічна зона на Донбасі, створення якої ініціює Україна, повинна діяти орієнтовно до 2050 року.

Таку заяву зробив глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук у коментарі "Інтерфакс-Україна". За його словами, Україна також буде пропонувати створення ВЕЗ у рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

"Без неї відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан", – сказав він.

Також Кравчук підкреслив, що Україна вимагатиме скасування низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО. Зокрема, йдеться про указ президента Росії Володимира Путіна про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства.

Нагадаємо, Кравчук також заявив, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. Він передбачає повне припинення війни на Донбасі на початку 2021 року і демілітаризацію ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другим питанням для загального опитування в день виборів, 25 жовтня, було: Чи підтримуєте Ви створення на Донбасі вільної економічної зони?

У пресслужбі Офісу президента пояснили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов істотно вплине на темпи й концепції ефективної реінтеграції. За умови підтримки цього українцями.

Згодом керівник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, у чому суть питання Зеленського.

Експерти вважають, що ідея президента з Донбасом не спрацює.

Згодом радник президента Олег Устенко додав, що в ОПУ вже давно почали розглядати варіанти створення вільної економічної зони на підконтрольних територіях.

Сам Зеленський вважає, що створення ВЕЗ допоможе закінчити війну на Донбасі.