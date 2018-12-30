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"Спасибі за Новий рік без грошей": жителі "ЛНР" ополчилися на окупантів

28.5тЧитати матеріал російською

В окупованому Луганську поскаржилися на жебрацькі умови життя і той факт, що Новий рік жителям "ЛНР" доведеться відзначати без грошей.

Зокрема анонімний пост зі скаргами з'явився в одній з місцевих груп в соцмережі "ВКонтакте". На ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський, який іронічно підписав свій пост "подяка молодій республіці".

"Спасибі "ЛНР" за хороший Новий рік без грошей! Коротше, Донбас нікому не дано на коліна поставити, а ще ми самі себе прогодуємо. Всіх з прийдешнім", - написав анонімний користувач.

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У коментарях користувачі погодилися з думкою автора посту: "Який молодець цей анонім! Правильно говорить", "А що, Абхазія не шле новорічну гуманітарку мандаринами?", "Потяги можна на метал здати. Кому вони потрібні, якщо їхати нікуди. Що це, якщо не перемога над фашизмом?", "Сумно звичайно все це".

"Спасибі за Новий рік без грошей": жителі "ЛНР" ополчилися на окупантів
"Спасибі за Новий рік без грошей": жителі "ЛНР" ополчилися на окупантів
"Спасибі за Новий рік без грошей": жителі "ЛНР" ополчилися на окупантів
"Спасибі за Новий рік без грошей": жителі "ЛНР" ополчилися на окупантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" перед Новим роком пройшли військову підготовку в очікуванні так званого наступу Збройних сил України, яким залякували місцевих жителів.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Горенко Иван
Горенко Иван
Люди настолько привыкли жить в перевернутом мире, что уже не помнят: абхазские мандарины к новому году ПОКУПАЮТ, а не получают, как подачку в виде гуманитарной помощи.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
ЛДНР сочувствия. Но пусть Донбасс согреет понимание, что половина хохлов тоже прозябает в нищете и многие будут сосать под Новый год сосулю
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Маленький Иппу Лохлов, конечно будут! Потому всё хохлы и в Московии. Украинцы же в довольствии и тепле в Украине))) а парашинцы пусть и дальше захлёбываются необоснованной желчью.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Рецепт всем, кто из новых дырок: лнр-днр, посмеет жаловаться на отсутствие денег. Необходимо вспомнить крылатую фразу Медведева по этому поводу, сплюнуть три раза через левое плечо, после чего перейти к сосанию члена без соли!
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