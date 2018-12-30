"Спасибі за Новий рік без грошей": жителі "ЛНР" ополчилися на окупантів

В окупованому Луганську поскаржилися на жебрацькі умови життя і той факт, що Новий рік жителям "ЛНР" доведеться відзначати без грошей.

Зокрема анонімний пост зі скаргами з'явився в одній з місцевих груп в соцмережі "ВКонтакте". На ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський, який іронічно підписав свій пост "подяка молодій республіці".

"Спасибі "ЛНР" за хороший Новий рік без грошей! Коротше, Донбас нікому не дано на коліна поставити, а ще ми самі себе прогодуємо. Всіх з прийдешнім", - написав анонімний користувач.

Подяка молодій республіці pic.twitter.com/DHR6eKL38i - Денис Казанський (@den_kazansky) 29 грудня 2018 р

У коментарях користувачі погодилися з думкою автора посту: "Який молодець цей анонім! Правильно говорить", "А що, Абхазія не шле новорічну гуманітарку мандаринами?", "Потяги можна на метал здати. Кому вони потрібні, якщо їхати нікуди. Що це, якщо не перемога над фашизмом?", "Сумно звичайно все це".

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" перед Новим роком пройшли військову підготовку в очікуванні так званого наступу Збройних сил України, яким залякували місцевих жителів.