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Спадкоємиця Меркель несподівано змінила позицію щодо Росії: що сказала

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Глава німецької партії Християнсько-демократичний союз Аннеґрет Крамп-Карренбауер стала на захист продовження економічних санкцій ЄС проти Росії.

Таку заяву вона зробила у відповідь на критику цього кроку і вимоги ослаблення обмежувальних заходів, які звучать від представників бізнесу, передає DW.

"Я знаю, що економічні санкції - важкі для багатьох компаній. Але, чесно кажучи, мені ще ніхто не назвав кращої альтернативи, крім того, що ми знизуємо плечима і говоримо: ну що ж, тоді так і буде", - сказала Крамп- Карренбауер на зустрічі з власниками сімейних підприємств в Берліні.

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За її словами, анексувавши Крим, а також своєю агресією на Донбасі Росія порушила міжнародне право, і ЄС не міг це просто прийняти.

Крамп-Карренбауер і Меркель

Крамп-Карренбауер і Меркель

Крім того, політик різко розкритикувала дії Росії і назвала владу цієї держави "режимом". "Я відчуваю певну стриманість по відношенню до країни і перш за все щодо режиму, який, як ми знаємо, всіма силами намагається дестабілізувати нашу політичну систему в Європі і тут в Німеччині, використовуючи цифрові технології і поширюючи фейкові новини, які раніше ми називали пропагандою" , - підкреслила глава німецьких консерваторів.

Варто відзначити, що раніше Крамп-Карренбауер в суперечках навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" підтримала прихильників російського проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL 27 червня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити введені ще 2014 року санкції проти Росії. Згідно з ухваленим рішенням, секторальні економічні обмежувальні заходи ЄС проти окремих галузей російської економіки триватимуть щонайменше до 31 січня 2020 року.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Аннегрет Крамп-Карренбауер
Місце
Німеччина
Теги
санкцииРосіяЄвросоюз
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