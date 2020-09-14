S&P оцінило рейтинги України: озвучено ризики

Агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові рейтинги України за зобов’язаннями в іноземній і національній валюті на рівні B зі стабільним прогнозом.

Короткостроковий рейтинг також підтверджено на рівні B, передає "Інтерфакс-Україна".

Аналітики S&P прогнозують зниження ВВП України на 6% в 2020 році, зростання на 4% в 2021-му і на 3% в 2022-2023 роках.

Що це означає

Рівень "В" відображує низький дохід на душу населення та проблемне інвестиційне середовище та політичну ситуацію. В агентстві також відзначили позитивний вплив збільшення валютних резервів та підвищення якості макроекономічної політики з 2015 року.

Покращують рейтинг України програми реформ, від яких прямо залежать запозичення на ринках капіталу та фінансування на пільгових умовах.

В S&P не заперечують ймовірності, що рейтинг можуть понизити, якщо Україна відмовиться від проведення ключових реформ, зокрема незалежності НБУ.

"Поки не ясно, як недавня зміна голови і правління Національного банку України вплинуть на незалежність центрального банку, грошово-кредитну політику і відносини України з ключовими кредиторами. Однак валютні резерви слугують захистом від потенційно несприятливих подій у зовнішньому фінансовому середовищі. Через це ми підтверджуємо суверенний кредитний рейтинг України на рівні B/B. Прогноз стабільний", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство Fitch очікує прискорення зростання курсу долара і української економіки до 3,5% в 2020 році і 3,8% в 2021 році завдяки приватному споживанню та інвестиціям.