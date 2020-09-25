Союзник України закликав зупинити "Північний потік-2"

Литовський Сейм ухвалив резолюцію, у якій закликає зупинити будівництво російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Як повідомило агентство BNS, на такий крок пішли через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, в якому підозрюють Кремль. Зазначається, що за резолюцію проголосували 47 парламентарів, один утримався.

"Отруєння Навального з використанням нервово-паралітичної отруйної хімічної речовини, створеної в російських лабораторіях, яке заборонено міжнародними договорами, цілком чітко показало, що Кремль не готовий змінювати своє агресивне і цинічне поводження щодо політичної опозиції", – йдеться в заяві.

У документі також наголошується, що експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування російської агресивної зовнішньополітичної ініціативи.

"Газопровід "Північний потік-2" по дну Балтійського моря не має економічного підґрунтя і є геополітичним проєктом, який посилить залежність Європи від природного газу, який поставляє Росія. Економічний тиск на газозалежні країни через трубопровід "Північний потік - 2" потенційно може бути використаний для цієї мети", – сказано в заяві Сейму.

У зв'язку з цим автори пропонують зупинити подальше будівництво газопроводу.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за будь-яку ціну зупинять "Північний потік-2".

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Словаччина мають спільне бачення загроз, які становить російський газопровід "Північний потік-2".