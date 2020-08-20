Союзник України може перешкодити добудувати 'Північний потік-2'

У Польщі, яка як і Україна виступає проти "Північного потоку-2", є додатковий варіант, як ускладнити добудову російського газопроводу.

Як пояснив провідний аналітик Atlantic Council Алан Райлі, Варшава може зібрати групу з дев'яти країн і використовувати механізм Європейського моніторингу іноземних інвестицій (EUFIS), передає EaDaily.

Британський професор, що спеціалізується на енергетичному праві, зауважує, що Європейський моніторинг іноземних інвестицій поширюється на проєкт на термін 15 місяців після завершення інвестицій. "Оскільки "Північний потік-2" ще не добудовано, він потрапляє під дію EUFIS", – пояснив Райлі.

Він вважає, що Польщі достатньо зібрати дев'ять держав-членів ЄС, щоб змусити Єврокомісію почати розгляд по EUFIS. "Такі дії дозволять зацікавленим країнам усунути загрози безпеки "Північного потоку-2". Крім того, США можуть брати участь в процедурах міжнародного співробітництва в рамках EUFIS", – вважає Райлі.

Аналітик Atlantic Council вважає, що в кампанії міг би брати участь і Європарламент, почавши власні слухання з цього питання.

США і ряд європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Санкції США вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

6 серпня сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" у разі продовження робіт над "Північним потоком-2".

Пізніше стало відомо, чи зуміє "Газпром" добудувати газопровід в обхід України в зазначені строки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня майже всі країни ЄС підписали ноту протесту, яка вимагає від США припинити втручання в будівництво "Північного потоку-2", який реалізує "Газпром" в партнерстві з європейськими компаніями.

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