Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Йдуть до суду: союзник Путіна зважився на радикальні заходи проти США

2.4т
Читати матеріал російською

Венесуела подасть міжнародний позов проти уряду Сполучених Штатів за шкоду місцевим компаніям, нанесену санкціями.

Президент країни Ніколас Мадуро доручив віце-президенту Делсі Родрігес, генпрокурору Рейнальдо Муньосу і міністру закордонних справ Хорхе Арреасу "негайно ініціювати судовий процес". Про це повідомляє Telesur.

За його словами, таке рішення було ухвалене через авіакомпанію Conviasa, що підпала під обмеження.

Новини
За допомогою Путіна: Мадуро придумав, як уникнути санкцій Заходу

Зокрема, минулого тижня США внесли до списку санкцій Conviasa. Також під обмеження підпало 40 літаків авіакомпанії.

Мадуро додав, що головну відповідальність за введені санкції несе опозиційний лідер Хуан Гуайдо.

Венесуела подасть міжнародний позов проти уряду Сполучених Штатів за шкоду місцевим компаніям, нанесену санкціями

Венесуела подасть міжнародний позов проти уряду Сполучених Штатів за шкоду місцевим компаніям, нанесену санкціями

Як писав OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Віктор Калиненко
Особа
Ніколас Мадуро
Місце
Венесуела
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
21
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги