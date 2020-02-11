Йдуть до суду: союзник Путіна зважився на радикальні заходи проти США

Венесуела подасть міжнародний позов проти уряду Сполучених Штатів за шкоду місцевим компаніям, нанесену санкціями.
Президент країни Ніколас Мадуро доручив віце-президенту Делсі Родрігес, генпрокурору Рейнальдо Муньосу і міністру закордонних справ Хорхе Арреасу "негайно ініціювати судовий процес". Про це повідомляє Telesur.
За його словами, таке рішення було ухвалене через авіакомпанію Conviasa, що підпала під обмеження.
Зокрема, минулого тижня США внесли до списку санкцій Conviasa. Також під обмеження підпало 40 літаків авіакомпанії.
Мадуро додав, що головну відповідальність за введені санкції несе опозиційний лідер Хуан Гуайдо.
Венесуела подасть міжнародний позов проти уряду Сполучених Штатів за шкоду місцевим компаніям, нанесену санкціями
Як писав OBOZREVATEL:
23 січня 2019 року Венесуелу охопили масштабні протести. На мітинги проти президента Ніколаса Мадуро вийшли тисячі людей.
На вулицях Каракаса почалися зіткнення між протестувальниками й силовиками. Військові почали використовувати сльозогінний газ, а незабаром відкрили стрілянину по людях.
Того ж дня лідер опозиції та глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе президентом замість Мадуро. Президент США підтримав його і визнав новим лідером держави. Незабаром на аналогічний крок пішли ще 9 країн.
Напередодні Мадуро жорстко відповів на ультиматум Європи, звинувативши її в потуранні американському очільнику Дональду Трампу.
31 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав в.о. президента Венесуели Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим главою країни.
2 лютого Мадуро запропонував провести позачергові парламентські вибори.
Дональд Трамп заявив про можливість залучення американських збройних сил у Венесуелі.
30 квітня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав народ до повалення президента Ніколаса Мадуро й оголосив, що венесуельська армія підтримала його.
24 вересня на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним прилетів лідер Венесуели Ніколас Мадуро.
21 січня 2020 року Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон і його союзники працюють над зміною влади в Венесуелі.
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