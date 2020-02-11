Йдуть до суду: союзник Путіна зважився на радикальні заходи проти США

Венесуела подасть міжнародний позов проти уряду Сполучених Штатів за шкоду місцевим компаніям, нанесену санкціями.

Президент країни Ніколас Мадуро доручив віце-президенту Делсі Родрігес, генпрокурору Рейнальдо Муньосу і міністру закордонних справ Хорхе Арреасу "негайно ініціювати судовий процес". Про це повідомляє Telesur.

За його словами, таке рішення було ухвалене через авіакомпанію Conviasa, що підпала під обмеження.

Зокрема, минулого тижня США внесли до списку санкцій Conviasa. Також під обмеження підпало 40 літаків авіакомпанії.

Мадуро додав, що головну відповідальність за введені санкції несе опозиційний лідер Хуан Гуайдо.

Венесуела подасть міжнародний позов проти уряду Сполучених Штатів за шкоду місцевим компаніям, нанесену санкціями

Як писав OBOZREVATEL:

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