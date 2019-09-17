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17 вересня • оновлено в 15:04
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Росія та Білорусь об'єднаються? Експерт розвінчав фейк Кремля

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Конфедеративна держава Росії та Білорусі, про швидке створення якої пишуть російські ЗМІ, є "вкидом" пропаганди РФ.

Про цей в ефірі ObozTV розповів експерт з питань міжнародних відносин Ігар Тишкевич. За його словами, певне зближення Москви і Мінська сьогодні можливе в економічній, а не політичній площині.

Експерт нагадав, що новина про конфедеративну державу РФ і Білорусі була "зливом" російської газети "Коммерсант", що належить олігархові Алішеру Усманову.

За його словами, слово "конфедерація" було використано в цьому матеріалі "як метафора того, що може трапитися".

Тишкевич зазначив, що переговори щодо можливого зближення Білорусі і Росії йдуть не один рік, і поки зводяться тільки до економічних тем – "навіть в інтерпретації російських ЗМІ є тільки економіка". Також він прокоментував можливу уніфікацію законодавства двох країн.

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"А тепер подивимося, про що йдеться. Якщо ми говоримо, наприклад, про Цивільний кодекс, то певне зближення, я не виключаю, що відбудеться... Але саме цей документ – це дуже хороша можливість працювати і забовтувати цю тему роками. Цивільний кодекс – це не 20 сторінок. Податковий кодекс – те ж саме. Питання загальних ринків нафти, газу тощо – такий варіант можливий, але з певними особливостями", – перерахував експерт.

На думку Тишкевича, РФ буде подавати як своє досягнення і бажання йти шляхом інтеграції уніфікацію умов для інвесторів.

"Справа в тому, що Росія спробує уніфікувати ці умови з європейським законодавством. Для Білорусі це досить прийнятно. Говорячи про те, що це нібито зближення з Росією, насправді буде в принципі європейський режим з певними пільгами для великих інвесторів", – пояснив він.

Росія та Білорусь об'єднаються? Експерт розвінчав фейк Кремля

rbc.ru

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Ігар Тишкевіч
Місце
Білорусь
Тег
Новини Росії
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Антошин Денис
Антошин Денис
Уже почти 10 лет между Белорусью и Россией фактически нет границы, и это радует.
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