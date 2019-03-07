''Совок перед розвалом!'' У мережі з'явилися показові фото з Донецька

В окупованому Донецьку найбільший супермаркет "Амстор" спорожнів - на полицях немає продуктів, а в самому магазині - покупців.

Показові фото опубліковані на сторінці "Тимчасовий Донецьк" в Twitter.

"Найширший вибір товарів в "Амсторі", просто очі розбігаються від розмаїття!!! Сухарі, яйця і оцет в достатку і на будь-який вишуканий смак. Аж дві каси вчора були задіяні через наплив покупців, просто не проштовхнутися!!! Шах і мат, укропи!!!"- йдеться в повідомленні.

На знімках видно, що деякі з вітрин зовсім закриті. Також не функціонують і холодильники, розміщені в торгових залах. Цікаво, що на фото потрапив тільки один покупець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів. Водночас як в Україні мінімалка досягла 4173 грн, на непідконтрольній території платять в 3-4 рази менше.

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