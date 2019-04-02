"Совок" і несмак": в Україні закликали відмовитися від побілки дерев

В Україні потрібно припинити білити вапном дерева, бордюри, огорожі, паркани та інші малі архітектурні форми, оскільки це пережиток радянського минулого.

Із такою пропозицією виступив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. Про свою позицію він написав у Facebook.

"Ще в 2006 році Мінрегіон заборонив у населених пунктах білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми. Але все одно щороку навесні комунальники старанно розмальовують вапном дерева, бордюри й огорожі. На своїй сторінці в Facebook провів опитування, щоб дізнатися загальну думку – чи потрібно це", – поділився він.

Побілка дерев thegarden.com.ua

Результати свідчать про те, що 64% респондентів виступили так само за скасування традиційної побілки. При цьому, 36% вважають, що міняти нічого не потрібно.

У заступника міністра знайшовся ще один аргумент проти побілки – на це йдуть кошти з бюджету.

Замість цього Парцхаладзе закликав озброїтися досвідом європейських країн – частіше робити розмітку на проїжджій частині доріг, вирішувати проблему зі збором сміття в містах.

Запропонував заступник міністра й альтернативний варіант вапна – спеціальні розчини, які не відображаються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня 2017 року в Києві влада ввела заборону на побілку. У КМДА також закликали повідомляти "про особливо кричущі випадки".

Однак комунальні служби продовжили побілку вапном, незважаючи на рішення.

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