Сотні вагонів скупчуються на станціях вантажовідправників через нову заборону "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" своєю телеграмою від 26 червня заборонила, починаючи з 1 липня, відправлення вантажних вагонів з будь-якою відсутньою або розукомплектованої деталлю або вузлом. Це призвело до того, що на під'їзних станціях стали накопичуватися сотні вагонів, які УЗ не приймає до перевезень, що загрожує зривом роботи великих промислових підприємств.

В коментарі ЦТС начальник управління залізничного транспорту ММКИ Федір Шендрик заявив: "З 1 липня на під'їзній колії ММК імені Ілліча склалася критична обстановка – до ступеня зриву виробництва на комбінаті. Основною причиною кризової ситуації стали дії працівників вагонного господарства Донецької залізниці, які з 1 липня почали виконувати вимоги Наказу ЦВ-12/1183 від 26 червня 2020 р при відправленні вагонів з під'їзної колії ММК ім.Ілліча. Тільки за 6 годин такої роботи була практично паралізована найбільша вантажна станція комбінату – "Рудна"... Підсумок технічного огляду порожніх вагонів восьми власників – 78 забракованих вагонів у складах 4-х поїздів, або 32% всіх вагонів".

Також, за його словами, на даний момент 12-15% порожніх вагонів з пред'явлених ММКИ до відправлення УЗ називає непридатними, що призвело до скупчення більше 600 порожніх вагонів на ж/д станціях комбінату. При цьому "Укрзалізниця" не звертає уваги на той факт, що раніше подала ці вагони на під'їзну колію з вантажами, з тими ж технічними відступами, але в статусі придатних під навантаження.

"З початку липня затримки в прийманні поїздів з зовнішньої мережі і в обслуговуванні виробничих цехів підприємства залізничними перевезеннями стали нормою. Загальна ж кількість вантажних вагонів (так званий залишок) вже перевищив 2,5 тисячі. Таким чином, в черговий раз боротьба з розукомплектованими вагонами відбувається за рахунок користувачів послуг УЗ", – зазначив Федір Шендрик.

Про негативні наслідки введеного "Укрзалізницею" обмежувального заходу говорять і металурги Кривого Рогу. "Щодня Північний ГЗК відправляє до 10 складів концентрату і окатишів металургійним комбінатам України та Європи, а це 530 вагонів в день. Заборона відправки розукомплектованих вагонів може мати ряд негативних наслідків. Це перш за все, порушення правил контрактів і штрафні санкції на адресу компанії і нашого підприємства. В свою чергу це може привести до затоварення складів готовою продукцією, концентратом і окатишами, а в підсумку – до зупинок виробничих цехів і підприємств", – відзначив генеральний директор Північного ГЗК Андрій Скачков.

Як відзначають учасники ринку, забороняючи відправку розукомплектованих вагонів, УЗ таким чином насправді намагається скоротити кількість вагонів на з/д мережі, щоб впоратися з обсягами вантажоперевезень, які демонструють тенденцію до зниження в останні місяці.

Крім того, як акцентують вантажовідправники, вагони мають відчіплюватися після виявлення несправностей, а не їхати з виявленими пошкодженнями до станції призначення і створювати там корки, тим самим ускладнюючи і без того проблемну логістику і формування складів.

"Забраковані вагони простоюють в очікуванні узгодження перестановки з боку захлинаючихся від замовлень ремонтних депо УЗ. Кожен день бракується в кілька разів більше вагонів, ніж можливо відремонтувати... У своїй телеграмі на дороги, УЗ забула вказати, що організувати цілодобову роботу депо з залученням додаткового персоналу, де взяти додаткові локомотиви і укладачі для проведення маневрів на сортувальних вузлах, скільки буде поставлено додаткові сертифіковані комплектуючі на депо для своєчасного ремонту, в рази зрослого потоку "хворих" вагонів", – вказує на ще один аспект проблеми один зі співрозмовників ЦТС.

Також наголошується, що значна частина вагонів бракується через розукомплектування гальмівних систем, компоненти якої розкомплектовуються на шляху прямування вагонів по магістралях загального користування. У зв'язку з чим оператори в черговий раз звертають увагу УЗ на необхідність посилення контролю за збереженням рухомого складу.

Нагадаємо, що на початку червня пройшла чергова зустріч представників АТ "Укрзалізниця" і учасників ринку залізничних вантажоперевезень, на якій обговорювалося питання боротьби з розукомплектуванням вагонів. Тоді озвучувалася пропозиція зробити публічною інформацію про критичні точки, де виявляються випадки розукомплектування вагонів і розміщувати таку інформацію на офіційних ресурсах УЗ.