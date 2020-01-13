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13 січня • оновлено в 17:47
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В Україні нардепам підняли зарплату до 100 тисяч гривень: Розенко зробив резонансну заяву

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В Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшили зарплату від 2 до 5 разів у порівнянні з 2019 роком.

Про це в Facebook повідомив колишній віце-прем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, зарплати багатьох депутатів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

Павло Розенко

Павло Розенко

delo.ua

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"Сьогодні активно розганяється "зрада" про виплату чиновникам одного з міністерств зарплат в сумах до 500 тис. гривень. Звертаю увагу, що збільшення зарплат міністрам та їх заступникам відбулося по всіх міністерствах. Збільшення в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 – 5 рази", – розповів Розенко.

За його словами, з 1 січня 2020 року зарплата депутатів Верховної Ради стане більше 100 тис. грн. На тлі цього ексміністр нагадав, що середня зарплата в освіті сьогодні становить 9 тис. грн.

"Епоха зубожіння закінчена, друзі. З особливим трепетом цікаво слухати аргументацію "слуг народу", чому скасовано постанову попереднього уряду про збільшення в 2020 році зарплат педагогам на 20%. Бо, за їхніми словами, то був "популізм" і "коштів на це немає", – резюмував Розенко.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Зарплати в Україні Підвищення зарплат і пенсій
Особа
Павло Розенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України зарплата
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Купріянов Микита
Купріянов Микита
Як вам таке, зелебобіки? Кінець епохи бідності! Жрі-тє!
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Pimenov Vladimir
Pimenov Vladimir
..ну, вам же сказали, шо у бабушки кончилось бабло...паездка ваман гекнулась...їжте , не обляпайтесь...
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Shepard John
Shepard John
С этими все ясно, давайте новых
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