Сотні мільярдів: оцінено колосальні втрати Росії від санкцій

У результаті фінансових санкцій Заходу економіка Росії втратила понад 800 млрд рублів (12 млрд доларів).

Як ідеться в матеріалі РБК, рецесія була неминучим сценарієм для російської економіки після 2014 року. При цьому західні санкції вплинули на це, але не були головним каталізатором спаду.

"Уповільнення економіки почалося приблизно за рік до введення санкцій. Спад економічного зростання продовжився у 2014 році, коли річне зростання ВВП склало 0,7% (при 3,7% у 2012-му і 1,8% у 2013 році)", – йдеться в матеріалі.

Відзначається, що в грошах втрати економіки від санкцій можна оцінити в понад 800 млрд руб. в цінах 2011 року. Як ідеться у статті, уповільнення економіки в той період пояснюється головним чином структурними проблемами – негативними демографічними трендами, надмірним регулюванням, слабким діловим середовищем.

Росія втратила від санкцій 800 млрд рублів blackseanews.net

Санкції обмежили доступ російських компаній до зовнішніх позик, у результаті чого у 2014 – 2015 роках обсяг корпоративного зовнішнього боргу скоротився на 25%, йдеться у статті.

"Одночасно різко впали ціни на нафту. Це сильно позначилося на російській економіці, враховуючи, що продаж нафти і газу складає 70% російського експорту товарів", – відзначили економісти.

На думку авторів, ефект від фінансових санкцій був відносно скромним, але все ж істотним для більшості економічних показників. Вони розрахували, що зростання ВВП через санкції виявилося на 0,43 п.п. менше фактичного у 2014 році і на 0,74 п.п. в 2015 році. Це означає, що в 2014 – 2015 роках економіка Росії фактично скоротилася на 1,62%, а якби санкцій не було, скорочення склало б 0,45%, тобто за два кризових роки санкцій "відняли" у зростання ВВП 1,17 п.п.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Другий пакет обмежень введений в рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Новий раунд обмежень містить шість можливих заходів, з яких Трамп зобов'язаний вибрати хоча б три.

Нові американські санкції проти Російської Федерації призвели до того, що рубль пробив двомісячні мінімуми, а інвестори почали розпродавати російський держборг. Зокрема, російська валюта спікірувала до антирекордів – 65,4 до долара і 72,42 євро.

Американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна. Так, де-факто американські спецслужби перевірять незаконні і засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього біля Білого дому з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

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