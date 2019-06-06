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Екс-соратник Януковича хоче відсудити в України $300 тисяч: у чому справа

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Екс-заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов має намір відсудити $300 тис. компенсації у Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ та посольства України в Канаді.

Як написав він у своєму Telegram-каналі, перше судове засідання відбудеться в Печерському суді 18 червня. Відповідачами стануть ГПУ, МЗС і посол України в Канаді Артем Шевченко.

"Після перемоги в українських і європейських судах на тему незаконного застосування щодо мене міжнародних санкцій і фальсифікації кримінальних справ, як і обіцяв декілька років тому, я звернувся до суду з вимогою відшкодування завданих збитків", — написав Портнов.

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Андрій Портнов

Андрій Портнов

zib.com.ua

За його словами, перша сума позову становить $300 тис. Частину цих коштів у разі перемоги екс-чиновник обіцяє віддати на благодійність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портнов безперешкодно повернувся в Україну, оскільки основне кримінальне провадження щодо нього було закрито.

Як стало відомо пізніше, його охороняють поліцейські з автоматами.

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Особа
Андрій Портнов
Місце
Україна
Теги
ГПУМіністерство закордонних справ Українисанкции
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шарий пошел на выборы в порламент.вешайтесь псевдо журношлюхи
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