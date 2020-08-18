Socar поставить ВСУ арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам + $ 126 / т"

Міністерство оборони визначило компанії "Сокар Україна "" і "Альянс Енерго Трейд" переможцями тендеру на закупівлю 39 161 тонн дизельного палива арктичних марок.

Про це повідомляє інтернет-видання enkorr.

Компанія "Сокар Україна" здобула перемогу в двох лотах на поставку 10 300 тонн і 10 600 тонн, запропонувавши ціну 23 056 грн/тонн. Ще в двох лотах загальним обсягом 18 261 тонн виграла "Альянс Енерго Трейд" з ресурсом по 23 085 грн/тонн.

Станом на дату торгів, середня ціна дизпалива в північно-західній Європі (Fob Rotterdam і CIF NWE), до яких прив'язані ціни контрактів українських НПЗ, становила $375/т.

Без урахування акцизного податку і ПДВ, Міноборони планує придбати паливо по $501/т. отже, премія за контрактами на поставку палива для Збройних сил може скласти $126 / т.

Настільки висока націнка до ціни в портах Північно-Західної Європи пояснюється тим, що Міноборони закуповує паливо з відстрочкою платежу на 30 днів і з урахуванням вартості доставки. Також видання зазначає, що премія на якість арктичної марки, яку закуповує Міноборони, становить $50/т до ціни звичайної марки палива.

Крім переможців у торгах брали участь компанії" Люкс Країна"," ОККО Контракт "і"Укртатнафта".

Раніше повідомлялося, що на попередньому тижні "Укрзалізниця" законтрактувала 12000 тонн дизпалива за ціною "Роттердам+$27/т".

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін в європейських біржових майданчиках використовується в Україні також для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була Т.зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF в Нідерландах плюс доставка в Україну. З 1 серпня 2020 р.зі скасуванням ПСО, НАК "Нафтогаз України" запропонував населенню газ за ціною хаб в Німеччині (NCG) плюс 1,95 Євро/МВт.годину, що відповідає вартості доставки газу в Україну.

Також у 2016-2019 рр.діяла формула "Роттердам+" для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів. Формулу скасували 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.